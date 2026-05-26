トッテナム・ホットスパー（スパーズ）に所属するイングランド代表MFジェームズ・マディソンが、今シーズン途中に就任したロベルト・デ・ゼルビ監督について言及した。26日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同選手のコメントを伝えている。今シーズンのスパーズは、2度の指揮官交代など昨季に続き、プレミアリーグで低迷。一時は降格圏に沈んだものの、24日に行われた最終節エヴァートン戦で1−0の勝利を収め、自力で残