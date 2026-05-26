大手企業勤めの夫は、月収63万円、貯金4800万円――。一見すると金銭的に不自由しなさそうな専業主婦が、なぜ絶望の淵に追い詰められたのか？ その原因は、夫が妻に課した「月25万円ルール」にありました。誰にも相談できなかった妻が夫に内緒で取った「ある行動」とは？ 老後資金の数字に執着するあまり夫が見落としていた、あまりにも大きすぎる代償に迫ります。（家計再生コンサルタント横山光昭）預金通帳の数字より大切なモ