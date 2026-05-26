RFEF（スペインサッカー連盟）は25日、FIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表メンバー26名を発表。同メンバーに選出されたDFエリック・ガルシア（バルセロナ）が同日、自身の公式SNSに率直な心境を綴った。現在25歳のE・ガルシアは、バルセロナのカンテラ（育成組織）である“ラ・マシア”で育ち、ユース時代にマンチェスター・シティへ渡った。2021年夏に“ブラウグラナ”の古巣に復帰すると、加入直後は当時のシャビ・エ