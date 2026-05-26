【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月15日より全国公開中の映画『正直不動産』の大ヒット開店御礼舞台挨拶が、5月25日にT・ジョイ博多、5月26日にTOHOシネマズ梅田で行われ、主人公・永瀬財地を演じた主演の山下智久が登壇した。 ■「ぜひとも続編を作りたいですね」 25日に行われた＜福岡出張＞舞台挨拶では、「ようこそきんしゃった！ちかっぱかっこよか～」とMCに言われると、照れ笑いを見せながらも「お