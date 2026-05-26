【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERが6月24日にリリースするニューアルバム『人生』に、新曲「希望」「夏と跡形」が収録されることが発表され、アルバムの全貌が明らかとなった。 ■「クライマックス」 （フジテレビ系2026サッカーテーマソング）の先行配信もスタート これまでに、「クライマックス」 （フジテレビ系2026サッカーテーマソング）、「アプロ