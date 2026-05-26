2026年5月26日、韓国・韓国経済は、韓国コンテンツ人気を背景に、韓国で「1カ月暮らし」を体験する外国人観光客が急増していると報じた。記事によると、今年第1四半期の訪韓外国人観光客数は476万人を超え、四半期ベースで過去最多を記録する中、単なる観光ではなく、韓国で現地生活を体験する「1カ月暮らし」と呼ばれる1カ月ほどの長期滞在の需要が急速に拡大している。韓国のインバウンド観光プラットフォームCreatripでは、今年