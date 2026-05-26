「ＤｅＮＡ１−７オリックス」（２６日、横浜スタジアム）２年連続で交流戦開幕マウンドを任されたオリックス・九里亜蓮投手（３４）が敵地・ＤｅＮＡ戦で先発。８回１１５球を投げて１失点と力投し、自身３連勝で今季５勝目をマークした。「初回に野手が点を取ってくれて気持ち的に楽になった。９回は？また次に投げられるよう頑張ります」。今回は広島時代以来２年ぶりの横浜スタジアムで、昨季は６月１０日・ＤｅＮＡ戦（京