吉本興業は２６日、お笑いコンビ・ダウンタウン独自の有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」で、浜田雅功の新番組「浜田ウタ功」を６月１７日から配信することを発表した。同番組は、浜田が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを直々に招き、トークとカラオケを楽しむもの。第１回ゲストは、シンガー・ソングライターの山本彩。ＡＫＢ４８の国民的ヒット曲「３６５日の紙飛行機」を２人で熱唱した。異色のデュエッ