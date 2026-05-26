お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏のYouTubeチャンネル「ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネル」が26日に更新され、俳優・戸田恵梨香がゲスト出演した。【動画】戸田恵梨香、ダイアン津田と共演親子丼を楽しむ津田は自身のXで「まさかやで!!これはすごい動画だ！」と大興奮して告知。津田もスタッフXで「ダイアンの津田さんに親子丼を作って頂きながら楽しくトークしています『リブート』以来ですね」と紹介した。動画