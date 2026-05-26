テレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」が２４日に放送され、藤本美貴がＭＣを務めた。世界各国の人々の給与明細を見せてもらい、物価や風習を調査するバラエティー。この日のゲストは、小倉優子、スピードワゴン・井戸田潤、陣内智則。藤本が「今回は『少子化対策がすごい国スペシャル』として、フランス、そしてハンガリーを取材しました。少子化対策に大きく関係している結婚制度も深く取材しています。