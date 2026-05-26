俳優の菅田将暉が26日、都内で行われた映画『黒牢城』（6月19日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットセレモニーに登壇。カンヌ国際映画祭での大喝采後に見せた黒沢清監督の驚きの冷静さを明かした。【写真】くるくる回る舘様に大爆笑の吉高由里子ら菅田と黒沢監督は現地時間19日、主演の本木雅弘、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）とともに『第79回カンヌ国際映画祭』に出席。菅田は「映画を軸に集まっているので、楽しみに