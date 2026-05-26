暑くて寝苦しいのも嫌ですが、朝は寒くなるのも困ります。実は今、そんな寒暖差にも対応し、温度調整してくれるパジャマなどもあります。快適に眠れる工夫をご紹介します。【写真を見る】睡眠の専門家直伝！夏の“快眠のススメ”睡眠時の暑さどう乗り切っている?皆さんはこの暑さをどう乗り切っているのでしょうか?母 40代「エアコンはまだつけてないけれど」息子 6歳「20℃超えたらアイス枕」女性 60代「クローゼ