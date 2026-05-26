ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太が２６日、都内での映画「黒牢城」（６月１９日公開）ジャパンプレミアレッドカーペットセレモニーに主演の本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、黒沢清監督らと出席した。４００人のファンが集まったレッドカーペットに“舘様”が登場。「お互いに楽しみましょう」と笑顔で呼びかけた。同作はカンヌ国際映画祭の「カンヌ・プレミア」部門に正式出品され、評価を得ており、宮舘は現地のイベ