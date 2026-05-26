◇交流戦中日1―0楽天（2026年5月26日バンテリンD）中日の4番・細川成也が値千金の一発を放った。0―0の2回、先頭で打席に入ると、楽天先発・荘司の浮いたスプリットを見逃さず、左翼へ先制の6号ソロ。8日の巨人戦以来、14試合ぶりの本塁打が終わってみればチーム唯一の得点となり「先に点を取ることができて良かった」と振り返った。荘司からは3月13日のオープン戦でも一発を放っていた。5月は打撃不振に苦しみ、安