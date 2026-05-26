損害保険大手のＭＳ＆ＡＤホールディングスは２６日、２０２７年４月に自動車保険の料率を６％程度引き上げる方針を明らかにした。インフレ（物価上昇）などによる自動車の修理代高騰を反映させ、収支の安定化を目指す。自動車保険は人件費や部品代の値上がりによって支払額が増加し、収支が悪化している。ＭＳ＆ＡＤは２６年３月期連結決算で最高益となったが、自動車保険の収支は赤字だった。自動車保険の料率は、損害保険