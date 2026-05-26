第79回カンヌ映画祭（フランス）でカンヌプレミア部門に出品された、本木雅弘（60）の主演映画「黒牢城」（黒沢清監督、6月19日公開）の凱旋（がいせん）イベントとなるジャパンプレミア・レッドカーペットセレモニーが26日、都内で開かれた。本木が演じた荒木村重の家臣の剣豪・秋岡四郎介役のユースケ・サンタマリア（55）は、本木が撮影中「死んだ？」と思ってしまうほど派手な落馬をし「ごめんなさ〜い」と謝りながら、再び落