女子プロレス「スターダム」２６日の後楽園大会に２３日大田区大会でマリーゴールドを退団した林下詩美（２７）が電撃登場した。２４年３月にスターダムを退団し、マリーゴールドの旗揚げに参加した詩美はこの日のリング約２年ぶりに帰還。セミファイナルの１０人タッグマッチ（上谷沙弥＆刀羅ナツコ＆琉悪夏＆ビー・プレストリー＆稲葉あずさＶＳ安納サオリ＆葉月＆フワちゃん＆舞華＆ＨＡＮＡＫＯ）の後に登場すると会場から