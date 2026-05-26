高市早苗首相は２６日、参院内閣委員会に出席。立憲民主党の杉尾秀哉議員に、昨年１０月の自民党総裁選などの自身の陣営によるネガキャン動画疑惑について厳しい追及を受けた。これまで高市首相は国会本会議や衆参委員会で自身の陣営が総裁選などをめぐり、ほかの候補者を誹謗中傷する動画を作成して投稿したとする「週刊文春」報道について、野党側から真偽を問われた際に否定を続けている。杉尾氏はこの日、同誌報道で動画