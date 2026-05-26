ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第１１戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は２６日、準優勝戦が行われた。竹間隆晟（２５＝大阪）は１０Ｒ、３コースからコンマ０７のトップスタートを決めて、逃げた西丸侑太朗に続いての２着で優出切符をゲット。「起こしてからの行き足とかの感触は良くてスタートしやすい。出足寄りにいいかなって仕上がりです。昨日（２５日）のリング交換から足はだんだん良くなってきている」と気配を上向