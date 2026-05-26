本拠地ツインズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの西田陸浮内野手が25日（日本時間26日）、本拠地ツインズ戦に「9番・右翼」で、待望のメジャーデビュー。3打数1安打に加え、守備でも好プレーを見せた。球団公式Xが、西田と同じ背番号「51」をつけた日本人レジェンドとの交流秘話を明かすと日本ファンの話題を呼んでいる。「51」を背負い、レーザービームを披露した。2回2死一、二塁で右翼へ強烈なゴロが飛ぶ。前進して捕球した西
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