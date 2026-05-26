キッチンの棚へ猫に乗ってほしくなくて、段ボールでガードしていたら…？驚きの行動とまさかの展開が可愛すぎると反響を呼んでいます。 注目を浴びている投稿は記事執筆時点で20.4万回も表示され、8千いいねを記録。「可愛いから何でも許せる」「ガードの意味w」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：猫に乗ってほしくない場所を『ダンボールでガード』していたら…予想