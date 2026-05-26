顔周りを明るく演出してくれるピンクは、取り入れ方次第でグッと垢抜けた印象に。甘くなりすぎるのが気になる40・50代こそ、合わせ方や色選びにこだわって大人に似合う着こなしに仕上げてみては。そこで今回は、【グローバルワーク】のピンクのトップスを使った「おしゃれコーデ術」をお届け。スタッフのスタイリングから、デイリーコーデに取り入れやすいヒントを探ります。 淡ピンクを重ねてつく