猫が飼い主に「依存」している5つのサイン 1.姿が見えなくなると大声で鳴き続ける 飼い主が別の部屋へ移動したり、ドアを閉めて姿が見えなくなったりした瞬間に、まるで叫ぶような大声で鳴き続けるのは依存のサインです。 これは「どこに行ったの？」「一人にしないで」という強い不安の表れです。普通の甘えであれば、しばらくすると諦めて自分の寝床に戻りますが、依存傾向が強い猫は、飼い主が戻るまで何分も