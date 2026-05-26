子どもにとって、ぬいぐるみはただのおもちゃではありません。寝る時も遊ぶ時も一緒の、かけがえのない「家族」です。そんな大切な存在を、もしも自分の親がゴミ袋に詰め込んでいたら……？ 良かれと思って行動したパパと、絶望した子どもたち。筆者の家で起きた、笑いと涙（？）の勘違いエピソードをお話しします。 ぬいぐるみが大好きな子どもたち