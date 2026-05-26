「なんて可愛いの♡」「人が寝ているみたい」と寝姿が絶賛されているのは、飼い主さんのお布団で眠る猫ちゃんの光景。人間そっくりなその光景は、75万表示を突破してたくさんの人に笑顔を届けることに。布団を自分のものだと思っている猫ちゃんの様子に癒やされます。 【写真：ふと布団を見たら、猫が寝ていて…思わず二度見する『人間みたいな光景』】 人間のように布団に入って眠るバムくん 人間に見間違えてしまい