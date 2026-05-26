アイドルグループ「虹のコンキスタドール」の石浜芽衣(23)が、21日にデジタル限定写真集「Maison de meme」(ワニブックス)を発売した。 【写真】一皮むけた“大人”カット健康的なマシュマロに釘付け！ 石浜は2023年から虹のコンキスタドールの正式メンバーとしてデビュー。「めめ」の愛称で知られている。活動当初からアイドル活動だけでなく、自身のマシュマロボディを生かしたグラビアで