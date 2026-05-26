◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝５月２６日、栗東トレセン第９回葵Ｓ・Ｇ３（３０日、京都）で、ルージュサウダージ（牝３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父フィレンツェファイア）が重賞初勝利を狙う。前走の報知杯フィリーズレビューは１５着。重賞にしてはペースが落ち着き、折り合いを欠いてラストで伸び切れなかった。松永幹調教師は「行きたがって終わってしまったね。度外視でいいと思う」