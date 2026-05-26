◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島１―３ロッテ（２６日・マツダスタジアム）ロッテは交流戦で白星スタートを切った。交流戦で開幕投手を務めたジャクソンは６回１０２球を投げて、４安打１失点で交代。初回１死から大盛に右中間席に３号ソロを打たれて、１点を先制された。２回から６回までは追加点を許さなかっただけに、大盛の本塁打が悔やまれる結果となった。打線は広島先発の床田の攻略に手こずった。２、３、５