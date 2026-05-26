２０日、天津空天デジタル産業パークの時耘科技（天津）で、複数のロボットを調整するエンジニア。（天津＝新華社記者／孫凡越）【新華社天津5月26日】中国天津市河西区で、人型ロボットなどのエンボディドAI（身体性を持つ人工知能）向けのデータ収集などを行う産業施設の整備が進んでいる。天津空天デジタル産業パークには、データ収集やアルゴリズム開発を手掛ける企業10社以上が集積している。同パークは、旧国営工場の天