◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島１―３ロッテ（２６日・マツダスタジアム）広島の連勝が２で止まった。逆転負けで借金は７に戻った。１点リードの８回、ハーンが１死から西川に左越えの二塁打を浴び、続く山口に右前同点打を献上した。なおも１死一塁から佐藤の一ゴロを一塁・モンテロが二塁へ悪送球。代打・岡は空振り三振に抑えたが、２死二、三塁から代打・ソトの一塁後方への飛球は、モンテロ、右翼・名原の間にポ