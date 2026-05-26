◇プロ野球 交流戦 ヤクルト-西武(26日、神宮球場)ヤクルトが9回2アウトランナー無しの土壇場から、モンテル選手のプロ初ホームランで追いつきました。この試合守備から途中出場していたモンテル選手は1点を追いかける9回2アウトで打席に。ここで西武2番手・甲斐野央投手の3球目、低めのストレートを捉えると打球はライナーでレフトスタンドへ突き刺さりました。劇的な一撃にモンテル選手は1塁ベースをまわりながら雄たけび。土壇