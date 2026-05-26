「阪神−日本ハム」（２６日、甲子園球場）阪神は２０２６年度の公式戦の入場者が、１００万人に達したと発表した。同戦を含む入場人員は１０３万３７７５人（甲子園８９万４８１１人、地方１３万８９６４人）。試合数は２５試合（甲子園２１試合、地方４試合）。過去最速は２００４年５月２１日に２０試合で１０３万１０００人。実数発表後の最速は２０１９年５月１８日に２３試合で１００万７００１人で達成している。