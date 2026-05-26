「ヤクルト−西武」（２６日、神宮球場）ヤクルト・モンテル外野手が劇的な号泣のプロ１号を放った。途中出場して迎えた１点を追う九回。甲斐野から左翼スタンドに運ぶ初本塁打。ベースを駆け抜け本塁を踏むと下を向き目を真っ赤にして涙をためた。ベンチでは上を向いて涙をこらえた。モンテルは２２日、支配下に昇格した。昨オフに西武から戦力外通告を受け新加入した。春季キャンプでは池山監督から打撃の熱血指導も受け