「ＤｅＮＡ１−７オリックス」（２６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは投打に元気がなく、２０１６年から続いていた交流戦初戦の連勝は「９」で止まった。先発の平良は５回５安打４失点。初回、３本の長短打と２四死球でリズムに乗れず、４点先制を許した。二回以降は立ち直ったものの、いきなりの大量ビハインドが重くのしかかった。打線も振るわず、一回に度会の内野ゴロの間に１点を返すのが精一杯だった。