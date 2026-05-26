俳優の中尾明慶（37）が26日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、自身の寝相について検証した結果を報告した。中尾は今月3日、インスタグラムで、妻で女優の仲里依紗から「寝室を別にしたいとの申し出がありました…」とし、「これは私が悪いのでしょうか…」と、2つのベッドにまたがって爆睡する衝撃の寝相を披露していた。これまでもかなり衝撃的な寝相を公開していた中尾だが、「ネタ的に里依紗が言って来るから、盛って