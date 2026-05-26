栃木県上三川町の民家で14日、住人の富山英子さん（69）が殺害され、息子2人も重軽傷を負った強盗殺人事件。新たに、現場にいた飼い犬も殺されていたことが分かった。 事件をめぐっては、実行役とみられる16歳の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されている。 だが、捜査は栃木県警だけにとどまらない。警察庁は22日、匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）による広域的な