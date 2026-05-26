プロ野球のファーム・リーグは26日、ナイターを含めて交流戦の7試合が行われた。オリックスはハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に5―4で逆転勝ち。先発・佐藤一が7回8安打1失点で2勝目（1敗）を挙げた。頓宮が2安打2打点、育成選手の田島が2安打1打点。ハヤテ先発・代木は6回8安打5失点で4敗目（3勝）。仲村が3安打を放った。ヤクルトは巨人戦（ジャイアンツタウン）に延長10回、3―2で勝利。先発・下川は6回4安打6奪三振1