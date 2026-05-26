エアーバンド・ゴールデンボンバーの喜矢武豊（４１）が２６日、都内で主演映画「劇場版山崎一門２〜日本統一〜」（６月１２日公開）の完成披露舞台あいさつに、俳優・本宮泰風（５４）、山口祥行（５４）らと登壇した。人気任侠シリーズ「日本統一」のスピンオフ作品で、主演の喜矢武は「日本統一に認められ、俺の時代がきたな、やっと時代が追い付いてきたとそんな気持ちです」と胸を張った。総合プロデュースの本宮は「