秋の大祭「長崎くんち」は稽古始めとされる小屋入りまであと6日です。 諏訪神社のさじき券は6月7日からの販売となることが発表されました。 （長崎伝統芸能振興会 石丸 忠重 副会長） 「10月9日までの半年弱が、滞りなく天候に恵まれながら開催されるよう、一生懸命努力していきたい」 長崎伝統芸能振興会は、今年の長崎くんちについて諏訪神社、八坂神社など4つの踊場の観覧券＝さじき券の販売日程を発表しま