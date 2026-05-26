女性が暮らすアパートなどに100件以上侵入し、下着や現金を盗んだとして罪に問われている男の裁判で、検察は26日、犯行後に男が盗撮した動画を被害者のアパート名などのフォルダごとに分けて管理していたと指摘しました。福井市の無職の男37歳は金沢市内のアパートの脱衣所に小型カメラを忍び込ませ、20代の女性を盗撮しようとしたとして2025年9月に逮捕されました。その後の捜査で警察は計112件の犯行を立件し、窃盗や住居侵入な