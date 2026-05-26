幼いころ、遊びに来た都会で迷子になってしまい......。乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉三重県在住の40代女性・Mさんが思い出すのは、心細かった時に助けてくれた2人の女の子のこと。＜Mさんからのおたより＞今から40数年前、私がまだ保育園児ぐらいのころだったかと記憶しているのですが、三重県から大阪府の親戚の家まで家族と遊びに行きました。その際に