人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが、２０代の新恋人との最新ショットを公開した。２６日に自身のインスタグラムを更新し、「ハワイ旅行ｐａｒｔ２」と旅行中の写真を載せたヒカル。年下の新恋人・神楽（かぐら）さんと浜辺を歩いたり、体を寄せ合うツーショットなどを披露している。この投稿にフォロワーからは「おてて繋いでる〜」「やっぱりお２人似てる！！」「ヒカルさんの表情がホント穏やかで幸せそう見ててウルウルし