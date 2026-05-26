◆卓球アジア選手権国内選考会第１日（２６日、埼玉・所沢市民体育館）女子グループリーグが行われ、Ｆ組の面手凛（めんで・りん）＝日本生命＝は出場辞退者が出たため、２人で争い、面田采巳（愛知工大）にフルゲームで敗れた。決勝トーナメントに進めず「終始、自分のペースにできなかったことが敗因だと思います」と悔しさをにじませた。１０日閉幕の世界卓球団体戦に初出場し、日本の６大会連続の銀メダル獲得に貢献し