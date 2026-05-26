アメリカ・ロサンゼルスで開催され、2万人を動員した日本人アーティストによる音楽フェス『Zipangu』をNHKが特集。特別番組『世界に響くJ-POP 2026〜MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル〜』が、6月4日午後10時よりNHK総合で放送される。【番組カット】司会を務める中島健人＆畑芽育の2ショット番組では、世界で広がるJ-POPの現在地に迫り、『Zipangu』の貴重なパフォーマンス映像をはじめ、出演アーティストや現地ファンへ