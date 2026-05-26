◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２６日・マツダスタジアム）広島が逆転を許した。１点リードの８回からハーンが登板。１死から西川に左超えの二塁打を浴び、続く山口に右前同点打を献上した。なおも１死一塁から佐藤の一ゴロを一塁・モンテロが二塁へ悪送球。代打・岡は空振り三振に封じたが、２死二、三塁から代打・ソトの一塁後方への飛球は、モンテロ、右翼・名原の間にポトリと落ちた。両者が譲り合っ