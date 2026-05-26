DeNA戦に先発したオリックス・九里＝横浜オリックスは九里がテンポよく8回3安打1失点と好投し、5勝目を挙げた。一回に山中の適時打や野口の2点二塁打などで4点を挙げ、5―1の七回にも野口が2点適時打を放った。DeNAは打線が淡泊で、二回以降無得点だった。