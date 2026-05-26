日本周辺の海底通信ケーブルの防護策を検討する総務省の有識者会議は２６日、中継拠点の分散や供給体制の確保に取り組むべきだとする骨子案を示した。国際通信の大半を担う海底ケーブルを安全保障上重要なインフラと位置付け、夏頃に対策を取りまとめる。骨子案では、海底ケーブルと地上の通信網をつなぐ陸揚げ局が千葉県南房総市や三重県志摩市に集中し、災害による損壊などで大規模な通信障害につながるリスクがあると指摘。