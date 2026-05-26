2024年の衆議院選挙は、自民党が少数与党に転落する大きな転換点となった。単なる政権不信や不祥事の影響だけではなく、右派市民の投票行動に変化が生じ、従来の支持構造が揺らぎつつあったという。※本稿は、中京大学現代社会学部教授の松谷 満『「右派市民」と日本政治愛国・排外・反リベラルの論理』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。なぜ2024年の総選挙では自民党離れが起きたのかさて、読者のみなさんは