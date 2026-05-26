「中日１−０楽天」（２６日、バンテリンドーム）中日が接戦を制し、連敗を２でストップ。交流戦白星発進を決めた。今季ここまで苦しんできた両リーグの最下位同士の対戦となったが、中日は二回に４番細川のレフトへの６号ソロで先制すると、投げては先発のマラーが８回５安打無失点の快投。今季初勝利を飾った。マラーは２０日の阪神戦で７回途中４失点。勝ち投手の権利をもってマウンドを降りていたが、チームは７点リー