26日の参議院内閣委員会で、国家情報局設置法案について質疑が行われた。【映像】 高市総理に“究極の2択”を迫った瞬間（実際の様子）れいわ新選組の伊勢崎賢治議員は「インテリジェンスが真に国益を守るのであれば、その目は単に外の脅威だけでなく時に内なる脅威、すなわち国家の意思決定を内側からゆがめる権力中枢の病理に向けられてこそ、その真価が問われる」と切り出した。続けて「そこで仮定の話をします。例えば外